Essere Ceo a 16 anni? È possibile

BELLINZONA - Fondare e gestire una vera e propria (mini) impresa per un anno intero, imparando cosa significa essere imprenditori. È questa la sfida lanciata da Young Enterprise Switzerland (YES), un’organizzazione senza scopo di lucro, e raccolta da alcuni studenti della Scuola Cantonale di Commercio (SCC) di Bellinzona.

In concreto, i giovani assumono i rispettivi ruoli di CEO, responsabile del Marketing, capo della produzione e così via. L’obiettivo dei loro team di mini-imprenditrici e mini-imprenditori è quello di commercializzare la propria idea in modo convincente. Un'esperienza pratica a complemento della formazione teorica prevista dal piano di studi, secondo il principio del "learning by doing".

Parola d'ordine: sostenibilità - E l'ondata verde che si è propagata negli ultimi mesi - sia a livello mondiale, sia a livello nazionale - la si ritrova anche nei progetti dei sei gruppi che hanno deciso di aderire all'iniziativa. Tutti quanti hanno infatti un denominatore comune: la sostenibilità.

Si va infatti da un lunch box che promuove un'alimentazione sana ed equilibrata a un accessorio da tavola utile alla raccolta degli scarti alimentari. Da una borsa prodotta con resti di stoffa a delle saponette 100% naturali. O ancora da una gazzosa dolcificata con la stevia (ideale per diabetici o persone con problemi di obesità), a una bolla di sciroppo rivoluzionaria.

Autofinanziamento - Ma dove trovano i soldi per far partire il loro business? «I gruppi organizzano una cerimonia d’apertura con genitori, amici, compagni. Hanno a disposizione dei buoni di partecipazione (da 15 franchi) che vendono, generando così il capitale iniziale che dev’essere al massimo di 3’000 franchi», spiega Lorena Astorino, addetta alla comunicazione di YES.

L'obiettivo delle mini imprese, alla fine del programma, è restituire questi soldi con eventualmente dei dividendi.

Dal Ticino all'Europa - L’8 febbraio 2020 le sei mini-imprese esporranno i loro prodotti e servizi al Centro Commerciale di Tenero, dove per la prima volta in Ticino avrà luogo la Fiera Regionale. Oltre a vendere i propri prodotti e organizzare delle piccole attività a sorpresa, i team parteciperanno pure a un processo di selezione per qualificarsi alla Fiera Nazionale (Top 75) ad inizio aprile e alla Finale Nazionale (Top 25) a fine di maggio.

In aggiunta a ciò, due delle mini-imprese vincitrici della propria regione rappresenteranno la Svizzera alla Fiera Europea a Kaunas (Lituania). Nella valutazione rientrano il business plan, la presentazione dello stand fieristico e il colloquio con un Programme Manager di YES.