Walking Lugano, le iscrizioni sono già aperte

LUGANO - È già possibile iscriversi alla 14esima edizione di Raiffeisen Walking Lugano, prevista quest’anno domenica 3 maggio. Il tradizionale grande evento della primavera ticinese che invita tutti a mettersi in moto e a trascorrere una bella giornata in compagnia riproporrà nuovamente 6 splendidi percorsi di walking e nordic walking e l’ormai classico Brè City Trail per i podisti. Le iscrizioni sono già possibili su www.walkinglugano.ch o www.biglietteria.ch.

Lo scorso anno furono quasi 2000 i partecipanti a Raiffeisen Walking Lugano, un evento popolare dedicato al benessere ed al movimento, non da ultimo alla (ri)scoperta del nostro bel territorio. I 6 percorsi offrono infatti la possibilità di conoscere alcune delle regioni più belle del Luganese, dal lago al Monte Brè, dai nuclei dei paesi al centro città. Riconfermata anche quest’anno la novità del 2019, lo “Special Olympic Walking”, il percorso senza barriere e di soli 3.1 km, percorribile quindi da tutti e che offre tutti gli omaggi e le prestazioni, inclusa la bella t-shirt griffata Walking Lugano e il rifornimento all’arrivo.

Per le famiglie e gruppi – attenzione ai termini di iscrizione - sono previste delle quote speciali: 50% di sconto per le famiglie e 12.5% di sconto per i gruppi a partire da 8 partecipanti (iscrizioni tramite gli appositi formulari da scaricare dal sito dell’evento o da richiedere a iscrizioni@walkinglugano.ch).

Quest’anno sulle tariffe dei percorsi Relax e Special Olympic Walking, così come per le iscrizioni di tutti i bambini, vengono aggiunti Fr. 2 di deposito per il “bicchiere verde” multiuso di Walking Lugano. L’importo sarà poi restituito dopo la camminata.

Raiffeisen Walking Lugano è sostenuto dalla Città di Lugano, dallo sponsor principale Raiffeisen, dallo sponsor Ail, dai co-sponsor Autors SA, Swica e Vaudoise Assicurazioni e dai partner media Rete Tre e Ticinonline. Tutti gli arrivi sono previsti in Piazza Manzoni/Riforma e presto saranno disponibili anche i Flyer con all’interno la polizza d’iscrizione.

Inclusa nella quota d’iscrizione come in passato la carta giornaliera Arcobaleno utilizzabile su tutti i trasporti pubblici del Ticino e Moesano il giorno dell’evento.

Walking Lugano