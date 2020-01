Bus fermato sull'A2, dentro c'erano 40 piccioni vivi

BELLINZONA - Dieci stecche di sigarette, carne non dichiarata e, soprattutto, ben 40 piccioni vivi, nascosti in diversi scatoloni stipati nel vano motore, nel bagagliaio e nella cabina del conducente di un autobus con targhe macedoni. È questo il singolare ritrovamento effettuato nel primo pomeriggio di ieri, nell’area di sosta di Bellinzona sull’A2, in occasione di un controllo da parte degli agenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Per i volatili - che erano destinati a una gara, come spiegato oggi in una nota dell’AFD - non è stata presentata la regolare documentazione. È stato quindi interpellato il veterinario cantonale che, verificata l’assenza della documentazione, ne ha disposto il respingimento in Italia.

Il conducente del bus e un passeggero, entrambi di nazionalità macedone, sono stati multati per il possesso delle sigarette nascoste. Un terzo uomo è stato inoltre multato oltre che per le sigarette anche per il possesso di carne non dichiarata.