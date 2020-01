Ecco dove nasce la magia della “Bottega del Mario”

STABIO/ZURIGO – Ha portato agli onori la salumeria ticinese per tutto il 2019. È la “Bottega del Mario” che si è fregiata del Best of Swiss Gastro, categoria “Classic”. Un curioso ristorante-salumeria, aperto qualche anno fa sulle rive della Limmat. Tutto, però, nasce a Stabio, da 90 anni cuore dell’azienda Rapelli. «Portiamo avanti la filosofia del nostro fondatore, Mario Rapelli – puntualizza Fabio Scartezzini, direttore marketing –. Anche a Zurigo. Siamo orgogliosi del premio ricevuto. Una sfida del genere si vince solo con l’autenticità».

Già, come si arriva a ottenere un riconoscimento tanto prestigioso? Da una parte va riconosciuto l’impegno della famiglia Segmüller, responsabile della Charlton Zürich SA, con cui la Rapelli collabora da tempo. Ma non basta per giustificare un traguardo del genere. «La nostra azienda in 90 anni – sostiene il CEO Glauco Martinetti – ha saputo mantenere qualità, ricette, passione. È il “credo” che contraddistingue i nostri 400 collaboratori. Ogni giorno confezionano prodotti eccezionali».

Un pensiero che viene portato avanti anche alla “Bottega del Mario”. «La regionalità per noi è un valore fondamentale – riprende Scartezzini –. Abbiamo prodotti che stagioniamo in posti particolari, come ad esempio un prosciutto crudo che viene affinato a 2.000 metri sull’Alpe Piora, oppure un salame che facciamo stagionare nelle cantine del castello di Montebello, a Bellinzona. In questi luoghi ci sono condizioni naturali, tipiche di come si facevano i salumi una volta».

Una delle novità principali del 2020 seguirà proprio questo principio. «Si tratta – conclude Scartezzini – di un prosciutto crudo che stagiona nelle cantine di sasso di Mendrisio. Con delle prese d’aria naturali, da cui passa l’aria del Monte Generoso e che porta un valore aggiunto al nostro prodotto».