Al via i lavori al nodo intermodale in stazione

MENDRISIO - Prenderanno il via venerdì 31 gennaio i lavori per la sistemazione del nodo intermodale alla stazione di Mendrisio. Il cantiere - come precisato dal Dipartimento del Territorio in una nota odierna - interesserà il comparto dell'incrocio tra Via Stefano Franscini e Via Giuseppe Motta e dovrebbe concludersi a fine agosto.

I lavori si svolgeranno - per la precisione - da lunedì a venerdì (di principio tra le 7.00 e le 18.00) e causeranno delle modifiche alla circolazione stradale. La circolazione a sinistra da Via Stefano Franscini su Via Giuseppe Motta sarà ad esempio permessa solo ai bus di linea. «Invitiamo l'utenza a seguire scrupolosamente la segnaletica esposta e a prestare la massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona del cantiere per la sicurezza degli addetti ai lavori», conclude il DT ringraziando nel contempo la popolazione locale «per la comprensione e la collaborazione».

Le fermate dei mezzi pubblici adiacenti la stazione verranno spostate provvisoriamente su Via Giuseppe Motta.