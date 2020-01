Incentivi per le e-bike? «Troppo bassi»

LUGANO - Meglio che niente, ma non abbastanza. Gli incentivi comunali per le bici elettriche non soddisfano Pro Velo Ticino. L'associazione, in una nota odierna, ha definito «troppo basso» il sussidio reintrodotto di recente dal Comune di Lugano per chi acquista un'e-bike.

La cifra - sottolinea Pro Velo - è dimezzata rispetto a cinque anni fa, quando la misura venne sospesa dal Municipio. «La reintroduzione dimezzata indica che la città, in tema di mobilità sostenibile, è intenzionata a proseguire sulla vecchia strada, con soluzioni e scelte al ribasso».

L'associazione dei ciclisti «auspica quindi una compagine municipale più lungimirante» dopo le prossime elezioni comunali.