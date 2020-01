Otto chilometri, mangiando e bevendo, in mezzo alle viti

GORDOLA – Otto chilometri su e giù per i vigneti. Dieci stazioni in cui si potranno gustare vini e specialità gastronomiche della regione. Si chiama In Vite A Güstà ed è la nuova passeggiata enogastronomica lanciata sulle colline del Locarnese. L’appuntamento è fissato ogni anno per il lunedì di Pasqua: nel 2020 corrisponderà al 13 aprile. «Prenderemo in considerazione le prime 400 persone che si annunceranno tramite il nostro sito internet – sottolinea il coordinatore René Grossi –. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutta la popolazione locale e non».

La fatica tra i filari – L’idea nasce da un gruppo di amici di Gordola con l’intenzione di promuovere il territorio e di valorizzare il percorso didattico Invitea, già inaugurato qualche anno fa. «Vorremmo anche fare capire alla gente quanta fatica c’è dietro la gestione di questi vigneti – sostiene Graziano Carrara, presidente di Federviti Locarnese e Valli –. Si parla sempre di turismo, di agricoltura. Qui c’è la possibilità di abbinare le due cose, e di farsi un’opinione di come i nostri avi faticavano tra questi filari».

Il logo creato dai bambini – Punto di partenza presso il Centro Gnesa di Gordola, tra le 8.15 e le 12. Punto di arrivo, in collina. Si toccheranno anche le località di Tenero, Riazzino e Cugnasco-Gerra. In Vite A Güstà, col suo panorama mozzafiato (con vista sul Lago Maggiore), e con le sue incursioni storiche, si candida per diventare un evento chiave del calendario ricreativo ticinese. «Il logo – fa notare Grossi – lo abbiamo realizzato in collaborazione con le scuole elementari di Gordola. A fornirci lo spunto è stata una classe di quinta elementare. Anche in questo abbiamo deciso di coinvolgere le persone che vivono nel nostro territorio».

Tio.ch - 20 minuti