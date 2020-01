Cinque consigli per difendersi dai cybercriminali

LUGANO - La Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) in collaborazione con "eBanking - ma sicuro!", ha pubblicato in questi giorni il nuovo flyer "5 operazioni per la vostra sicurezza digitale". L'obiettivo è quello di illustrare i cinque principi base da seguire per proteggere in modo semplice ed efficace i dati personali e i dispositivi informatici contro i cybercriminali.

Nel dettaglio, si raccomanda di:

salvare i dati

monitorare con antivirus e firewall

prevenire con aggiornamenti softwere

proteggere gli accessi online

fare attenzione ed essere vigili

Questa nuova edizione ha sintetizzato le singole operazioni e tratta pure il tema della protezione degli accessi online. Il flyer può essere ritirato in tutti i posti di Polizia cantonale e di polizie comunali, oppure può essere consultato e scaricato accedendo al sito della PSC.