Sequestrata una discarica abusiva a due passi dalla Tresa

CADEGLIANO VICONAGO - I Carabinieri Forestali di Varese hanno sequestrato una discarica abusiva di tre ettari a Cadegliano Viconago, a due passi dal confine con la Svizzera, e denunciato otto persone per reati ambientali.

La zona in questione, come riferisce il portale varesenews, si trova lungo la strada statale 61 fra i comuni di Lavena Ponte Tresa e Cremenaga in località Sonneggio. Si tratta di un’area in una zona periferica del piccolo centro del Luinese, distante poche centinaia di metri dalla Tresa.