Locarno pronta a scacciare l'inverno

LOCARNO - «Se l’inverno vogliamo scacciare, tanto rumore dobbiamo fare, con "tolle", pentole, coperchi e tanta allegria…»: Torna anche quest’anno in Città Vecchia a Locarno la tradizionale manifestazione "Bandir Gennaio", storicamente patrocinata dall’associazione Pro Città Vecchia.

L’appuntamento è per venerdi 31 gennaio alle 16.45 in Piazza S.Antonio a Locarno, dove Re Bandir Gennaio (Alessandro Veletta ,in arte Mistic Barrito di Rete Tre), Oliviero Giovannoni e Emmanuel Pouilly and Friends accoglieranno grandi e piccini per "tirà i toll…".

Il corteo partirà da Piazza S.Antonio alle 17 lungo le vie del centro storico, in direzione di Piazza Grande e ritorno. Alle 17.45 circa è prevista la merenda con la veneziana offerta dalla pasticceria Marnin e la cioccolata calda offerta da Alimentari Suini. In Piazza Grande è previsto invece un momento musicale, «dove il rumore diventerà ritmo, il ritmo diventerà musica e la musica diventerà un canto dedicato al sole», scrivono gli organizzatori in un comunicato.