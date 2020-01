Traffico interrotto e agenti di sicurezza in autostrada

LUGANO - Diciotto giorni di "brevi interruzioni". Gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza, perché a partire da lunedì 20 gennaio e fino al 6 febbraio negli orari diurni il traffico verrà interrotto per 1-2 minuti circa ogni ora sulla bretella di entrata di Lugano Sud in direzione nord. A comunicarlo è l'Ufficio federale delle strade (Ustra).

Le interruzioni - gestite da agenti si sicurezza - si rendono necessarie per lo spostamento di diversi ripari fonici che saranno posati lungo il comparto. Si tratta di un primo contributo alla riduzione dei rumori provocati dall’autostrada nelle zone residenziali, eseguito nell’ambito del risanamento globale del tratto autostradale della A2 compreso fra Melide e Gentilino.

Il cantiere Melide-Gentilino riprenderà le attività in autostrada nella primavera del 2020, quando inizieranno gli interventi per il rinforzo strutturale del Viadotto Fornaci in direzione sud-nord. Il traffico sarà gestito in base al sistema “3+1”. I lavori verso la galleria Melide-Grancia proseguiranno con la gestione del traffico con il sistema 4/0.

L'Ustra chiede «comprensione» per i disagi che queste interruzioni comporteranno e invita gli utenti alla prudenza e al rispetto delle indicazioni degli agenti di sicurezza.

Si ricorda che è attivo il canale Telegram dedicato al cantiere. Per rimanere informati basterà scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Telegram Messenger dall’Apple Store o dal Google Store, e poi unirsi al canale “Cantiere A2 Melide-Gentilino”.