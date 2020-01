Un problema al sito e gli occhiali di marca venduti a prezzi stracciati

LUGANO - Qualcuno pensava di aver fatto l'affare, settimana scorsa, quando ha potuto acquistare degli occhiali Ray-Ban a un prezzo stracciato. 16 franchi per la versione "classica", 26 per quella personalizzata. Alcuni, fiutando un'opportunità unica, avevano deciso di fare un vero e proprio investimento. Peccato che dovranno ricredersi.

Tutto è nato da un problema del sito internet della marca, che per un paio d'ore ha esposto dei prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli reali. Contattata da Tio.ch / 20 Minuti, la società che gestisce il sito ha infatti confermato che c'è stato un bug del sistema e che di conseguenza le transazioni effettuate - «un numero significativo» - non sono valide. «Gli acquisti non sono stati perfezionati perché questo avviene solo dopo aver ricevuto una nostra mail di conferma. Cosa che non è successa», ha confermato una responsabile di Luxottica.

Chi pensa che a far fede, in qualsiasi caso, sia il prezzo esposto dunque si sbaglia. «Nei vari regolamenti del sito - fa notare la nostra interlocutrice - viene precisato che i prezzi online potrebbero non essere quelli definitivi. Proprio perché problemi di questo tipo possono capitare». Luxottica sta prendendo contatto con tutti i clienti per chiarire l'accaduto.

Chi volesse ultimare l'acquisto può ancora farlo. Ma dovrà sborsare la cifra corretta, che è decisamente più alta di quella che aveva sognato di spendere.

screenshot ray-ban.com