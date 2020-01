Fisco: cosa cambia da quest'anno (e nel futuro)

BELLINZONA - Non si andrà alle urne sulla riforma fiscale e dell'AVS. Il referendum non ha raggiunto le firme necessarie (settemila). Una «ottima notizia» per il PLR, che in un comunicato definisce la riforma «un necessario passo avanti per la fiscalità del nostro Cantone».

Anche il DFE di Christian Vitta ha battuto un colpo. «A seguito della mancata riuscita della raccolta firme, le misure cantonali per l'attuazione della riforma entreranno in vigore come previsto» si legge in una nota odierna.

Ma quali sono, nel concreto, le novità che i contribuenti devono aspettarsi per i prossimi anni? Eccole in breve.