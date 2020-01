«L'aumento di jet sul Piano di Magadino è la morte degli uccelli»

LUGANO - Il discorso è noto e già avanzato a suo tempo dalla "Fondazione Bolle di Magadino": i jet che transitano dall'Aerodromo di Locarno non giovano alla fauna avicola locale. Ora, anche il WWF della Svizzera italiana, Pro Natura Ticino, Ficedula e le rispettive organizzazioni nazionali hanno deciso di intervenire inoltrando opposizione contro il progetto di adeguamento dell’infrastruttura dell’Aerodromo di Locarno - Magadino.

Alto rischio di birdstrike - Sono molti gli aspetti contestati dalle associazioni, ma su tutti prevale appunto l’impatto dei jet. Malgrado costituiscano solo l’1% dei voli potenziali, sarebbero «totalmente incompatibili con la protezione delle Bolle di Magadino, troppo rumorosi per una regione a vocazione residenziale e turistica e molto pericolosi per l’elevato rischio di birdstrike (il risucchio di uno o più uccelli nel reattore)», riferisce il WWF in uno nota odierna.

Per questi motivi le suddette associazioni chiedono «il divieto assoluto, mentre il regolamento pubblicato permetterebbe addirittura di aumentare fino a 10 volte i voli attuali.».

«Per il restante 99% dei movimenti - prosegue la nota -, le associazioni ritengono inevase le richieste di riduzione dell’impatto ambientale chieste dal Consiglio Federale, lacunoso il rapporto d’impatto ambientale e insufficienti le misure proposte per il contenimento dell’impatto sulle Bolle e sulla popolazione residente».

Per le associazioni sopra nominate, il regolamento d’esercizio potrebbe però essere modificato sulla base di uno studio d’impatto ambientale, permettendo così alla quasi totalità delle attività dell’aeroporto di convivere con le esigenze di protezione della natura e dell’ambiente.

Vietare i jet - Due perizie sul birdstrike, eseguite in modo indipendente da due massimi esperti del settore, giungono alle stesse conclusioni: indicando l’aerodromo di Magadino altamente a rischio a causa della sua vicinanza con la riserva di protezione della natura delle Bolle. Stando al WWF, tuttavia, la direzione dell’aerodromo «insiste sul fornire dati inattendibili sui casi di collisione tra aerei e uccelli a Magadino, minimizzando in modo irresponsabile il rischio. Salvo poi eseguire dal 2016, dopo la pubblicazione delle perizie, misure dissuasive verso l’avifauna come lo sparo di petardi e l’allontanamento attivo degli uccelli».

Tra i casi più clamorosi vi è stato, nell’agosto 2018, quello dello stormo di cicogne (il più grande mai osservato in Svizzera) allontanato a suon di petardi. «Queste misure - sottolinea il WWF - sono illegali e hanno chiaramente peggiorato l’impatto dell’attività dell’aerodromo sull’avifauna, in chiaro contrasto con le richieste del Consiglio Federale».

La preoccupazione delle associazioni coinvolte è che con il regolamento d’esercizio proposto, si apre ad un forte aumento dei voli di jet, «peggiorando ulteriormente l’impatto ambientale e il rischio di gravi incidenti a causa dell’impatto con l’avifauna».

Per questi motivi le associazioni chiedono il divieto dei voli dei jet a Locarno-Magadino. «Questo è il presupposto indispensabile per discutere sul rimanente 99% dell’attività dell’aerodromo, non priva di aspetti problematici ma risolvibili».