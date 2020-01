«A Lugano le autorità comunali segregano i propri inquilini?»

LUGANO - Fa discutere il caso degli inquilini bloccati in via Industria a Pregassona, sollevato da un articolo di Tio.ch/20minuti. Dopo l'interpellanza di Rodolfo Pulino (rivolta al Municipio di Lugano), anche l'MpS si china sulla questione degli ascensori fuori uso nello stabile. E lo fa, in questo caso, rivolgendosi direttamente al Governo.

«Tale situazione - si legge nell'atto parlamentare - chiama in causa non solo le autorità comunali di Lugano, proprietarie di questo centinaio d’appartamenti, ma anche l’autorità cantonale responsabile dell’applicazione della legge sanitaria». «Scopo di questa legge - sottolinea l'interpellanza - è la promozione e la salvaguardia della salute della popolazione quale bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona umana. Questi scopi vengono, tra gli altri, conseguiti mediante la salvaguardia delle condizioni indispensabili al mantenimento della salubrità dell’ambiente abitativo. Non ci pare che sia quanto avviene in via Industria 20 a Pregassona».