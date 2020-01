Disagi e problemi negli stabili gestiti dalla GIpI SA: «Cosa facciamo?»

LUGANO - La richiesta di aiuto da parte degli inquilini degli stabili di via Pregassona, che da mesi combattono per riavere degli ascensori funzionanti, è stata raccolta e riportata al Municipio dal consigliere comunale Rodolfo Pulino.

Il leghista, in un'interpellanza rivolta all'esecutivo luganese, sottolinea come «negli ultimi anni» i fatti di cronaca abbiano portato «spesso alla luce situazioni di disagio in stabili e appartamenti gestiti dalla GIPI SA, la società anonima di proprietà della Cassa Pensioni di Lugano».

«Tra ascensori rotti e fermi per diversi mesi e situazioni di disagio e di lunghe attese nell’affrontare le problematiche segnalate - spiega Pulino - sembrerebbe proprio dilagare un grande malcontento tra le inquiline e gli inquilini».

In data 31 dicembre 2020, però, scadrà il mandato di gestione immobiliare assegnato alla Cassa Pensioni di Lugano (trasferito con risoluzione municipale del 28 marzo 2018 alla nuova GIpI SA). Per il consigliere comunale «viene legittimo porsi alcune domande su quello che sarà il futuro della gestione immobiliare cittadina e dei rapporti tra la Città di Lugano e la GIpI SA». «Infatti - conclude -, nonostante il mandato in scadenza e nonostante non ci sia ancora chiarezza su quello che accadrà successivamente, risulta inoltre ancora pendente il messaggio municipale No. 10215 concernente la concessione di un credito di franchi 10'990'000 per gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione degli immobili di reddito della Città di Lugano per gli anni 2019-2026».