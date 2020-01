Né pioggia né neve all’orizzonte

LUGANO - La stagione invernale sembra del tutto intenzionata a proseguire su binari asciutti e più caldi della norma stagionale. Secondo il bollettino di MeteoSvizzera, la prossima settimana si annuncia infatti prevalentemente soleggiata.

Qualche nube di passaggio non è da escludere - in particolare nelle giornate di lunedì e martedì -, ma in agenda non sono comunque previste precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, le massime si confermano tra i 7 e i 9 gradi in pianura. Colonnine invece attorno allo zero durante le ore notturne.

Pericolo incendi - Da giovedì scorso, su tutto il territorio cantonale è in vigore un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) per gli incendi di bosco. Per il momento non è stata però attivata alcuna misura di divieto per quanto concerne i fuochi all'aperto.