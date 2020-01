Sul ghiaccio va in scena uno spettacolo magico. E stasera si replica

BELLINZONA - Uno spettacolo degno della decima edizione. È con queste poche parole che si potrebbe descrivere "Exodus”, lo show internazionale di pattinaggio artistico in scena a Bellinzona. Music on Ice non è solo intrattenimento sul ghiaccio, ma un’esperienza che cattura le emozioni dello spettatore.

La prima delle due serate andata in scena ieri sera è stato un successo. Il pubblico è rimasto incantato dai professionisti del pattinaggio artistico che sul ghiaccio hanno danzato come fossero nati con quella lama sottile sotto ai piedi, regalando agli spettatori un’esibizione coinvolgente e appassionata.

Music on Ice non è solo intrattenimento, è una favola che i pattinatori raccontano al pubblico. Il suono della lama dei pattini sul ghiaccio, la loro danza, il movimento. Nello sguardo degli atleti è racchiusa l’essenza del loro mondo. Aldilà del gesto tecnico, dai loro occhi emerge il loro universo. La loro arte a disposizione degli spettatori, portati a provare un misto di emozioni tra lo stupore e la “paura” quando i movimenti atletici avvengono a pochissimi centimetri dal ghiaccio.

E se il tema di quest’anno sotto la direzione artistica di Laurent Tobel è “Exodus”, anche i pattinatori si sono prestati ai “siparietti” che con ironia hanno voluto intrattenere il pubblico e condurlo attraverso un percorso. Quello di un popolo in viaggio alla ricerca di un futuro migliore. In fuga dal cambiamento climatico in atto, contro una natura ostile. Con la consapevolezza, cavalcata ora anche dagli assi del pattinaggio artistico, che «siamo noi a dover fare qualcosa, tutti insieme possiamo salvare questo pianeta».

La novità di quest’anno è la campionessa svizzera Under 14 Kimmy Repond, alla sua prima collaborazione con Music on Ice. E si può proprio dire che “la piccola di casa” è un vero portento. Il suo ingresso sul ghiaccio è da bambolina, una scelta azzeccata per una ragazzina di 12 anni già due volte medaglia d’oro, che ha saputo lasciare il pubblico letteralmente a bocca aperta. Non bisogna lasciarsi infatti ingannare dalla sua giovane età, perché con i pattini ai piedi si trasforma in una vera professionista in grado di danzare leggiadra e di regalare agli spettatori prodezze del pattinaggio artistico con grazia ed eleganza. “It’s not just a sport, it’s my life” (“non è solo uno sport, è la mia vita”) scrive lei sul suo sito. E si può ben dire che dal suo sguardo, sul ghiaccio, emerge la vera essenza di questa affermazione.

Restando “in casa” non si può non nominare il due volte campione del mondo Stéphane Lambiel, che sul ghiaccio di Bellinzona ha portato tutta la sua esperienza condita con una buona dose di charme. La lama dei suoi pattini sembra solo sfiorare il ghiaccio, quasi come non voglia rovinarlo. Lo svizzero si esibisce per il suo pubblico, coinvolgendolo e conquistandolo secondo dopo secondo non solo con la sua danza, ma anche con gli occhi. Uno spettacolo di cui sono protagonisti altri grandi nomi, da Maurizio Margaglio a Samuel Contesti, Deniss Vasiljevs, Eliska Brezinova e Ryan Bradley. E le coppie formate da Annette Dytrt e Yannick Bonheur, Juulia Turkkila e Matthias Versluis, Elena Leonova e Andrej Khvalko. Il tutto accompagno dalle voci dei ticinesi Sebalter e Scilla Hess.

Bellinzona può essere orgogliosa di ospitare Music on Ice. Se guardare lo spettacolo del pattinaggio artistico in televisione è coinvolgente, dal vivo è una vera e propria poesia. Un’esperienza a due passi da casa che dovrebbe essere vissuta. E per stasera ci sono ancora dei posti disponibili. Gli organizzatori puntano al sold out per coronare il successo di una decima edizione ricca di magia. Un modo per passare una serata diversa, nel freddo della pista di ghiaccio scaldata da uno spettacolo coinvolgente (ma, nonostante l’entusiasmo, copritevi bene!).

Biglietti disponibili su Biglietteria.ch

MOI/Andrea Pavan