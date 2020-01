L'emergenza è rientrata: «Una generosità commovente»

LUGANO - 450 donazioni effettuate dal lancio dell'appello a oggi. È questo l'ottimo risultato che ha permesso di far rientrare l’allarme per la carenza di sangue in Ticino.

Numerosissimi donatori, alla prima donazione o persone che non donavano più da parecchio, cosi come i donatori regolari, hanno infatti letteralmente invaso i centri del Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera italiana. «Praticamente, in tre giorni, abbiamo raccolto l’equivalente di 15 giorni di attività regolare!», si felicita il direttore operativo Mauro Borri.

Nella giornata di oggi, addirittura, alcuni donatori che si sono presentati sono stati invitati a tornare nelle prossime settimane, per evitare di avere un esubero di prodotti o una carenza nei prossimi mesi. Lunedì verrà fatta una valutazione più accurata e verranno date, se necessario, ulteriori indicazioni.

«È stato oltremodo commovente - fa notare ancora Borri - l’enorme generosità della gente che in alcuni casi ha dovuto attendere oltre due ore prima di trovare posto su una poltrona e procedere al prelievo».

Per chi volesse donare prossimamente, si consiglia di visionare il barometro con l’indicazione dei gruppi richiesti o contattare direttamente il Servizio Trasfusionale 091 960 26 00.