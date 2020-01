MENDRISIO - Una media di sole due persone. È questo il dato relativo all'occupazione del Centro unico temporaneo per migranti, in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate, registrato dallo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione per quanto riguarda il quarto trimestre 2019. Il picco massimo - in questo periodo - è stato registrato il 4 ottobre 2019 con 11 persone.