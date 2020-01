Telefono Amico: «Lasciamo entrare in noi le vostre emozioni»

LUGANO - Essere ascoltati quando ci si trova in difficoltà. Un bisogno più comune di quanto si pensi. Nella Svizzera italiana è Telefono Amico a occuparsene. E di “volontari all’ascolto” c’è sempre bisogno. Ma se è vero che non è semplice ascoltare, è anche vero che si può sempre imparare. Con questo spirito Telefono Amico lancia il nuovo corso di formazione per volontari.

Il termine per le candidature è previsto il 10 gennaio 2020. Ci sono ancora due giorni a disposizione per ricevere informazioni chiamando lo 091.970.22.72, oppure sul sito www.143.ch/ticino.

Perché scegliere di diventare volontario dell’ascolto? Il modo migliore per scoprirlo è l’esperienza di chi quel ruolo già lo occupa. «Il tempo che dedico alla linea 143, sembrerà strano, lo percepisco come del tempo che dedico a me - dice uno di loro -. Sottrarre tempo alla routine quotidiana, al lavoro, allo studio, ai miei interessi e dedicarlo agli altri attraverso il Telefono Amico, il poter rallentare e ascoltare le mie emozioni e quelle altrui, credo sia un gran bel regalo che mi sto facendo».

A volte la scelta di diventare volontario arriva per caso. «Stavo cercando qualcosa da fare per me, un nuovo interesse che mi desse qualche nuovo stimolo e mi son detto “perché no, proviamo”». Ma cosa significa ascoltare? Un volontario dell’ascolto lo ha ben chiaro: «È andare oltre quello che siamo, quello in cui crediamo. Oltre ai nostri valori e preconcetti. È ascoltare chi mi parla senza giudizi o pregiudizi e lasciare entrare dentro di me il suo vissuto e le sue emozioni, consapevole che sono le sue e non le mie».

Ma al giorno d’oggi c’è ancora bisogno di un Telefono Amico? «Risposta secca: sì. Negli anni di presenza sul territorio magari sono cambiate le necessità o le aspettative di chi chiama, ma non è certo venuta meno la sua importanza. In una società sempre più orientata verso tutto quello che è veloce e superficiale, ridare spazio alla parola e all’ascolto è importantissimo».

E se un volontario diventa anche formatore, può beneficiare di entrambe le esperienze. «Mentre durante lo svolgimento di un turno di ascolto sono solo e la mia concentrazione va su chi chiama e sulle mie emozioni, il compito del formatore ha una connotazione più “tradizionale”. Si interagisce con altre persone per il raggiungimento di obiettivi comuni di formazione e di crescita”.

Diventare volontari all’ascolto può essere uno degli obiettivi del 2020 di qualcuno, un modo per iniziare l’anno con una prospettiva differente.