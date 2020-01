L’influenza si fa attendere (per ora)

Influenza Caricamento in corso ... Quest'inverno hai già fatto l'influenza? Sì No Ti sei vaccinato contro l'influenza? Sì No [{"keyQ":"q_riots"},{"keyQ":"q_aqo0ke"}] Vota Risultati Quest'inverno hai già fatto l'influenza? Sì 23% (77 voti) 23% No 77% (259 voti) 77% Ti sei vaccinato contro l'influenza? Sì 24% (82 voti) 24% No 76% (254 voti) 76% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1411775,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"934481","title":"Influenza","questions":{"q_riots":{"a":{"a_myiis3":"Sì","a_2e5m09":"No"},"q":"Quest'inverno hai già fatto l'influenza?","t":"0"},"q_aqo0ke":{"a":{"a_myiis3":"Sì","a_16bisv":"No"},"q":"Ti sei vaccinato contro l'influenza?","t":"0"}}}

BELLINZONA - Vaccinatevi contro l’influenza: l’appello ai cittadini era stato fatto, come di consueto, lo scorso autunno. Per ora il virus stagionale non ha però ancora veramente colpito. Lo si evince dai dati del sistema di notifica nazionale Sentinella.

A livello nazionale il 2019 si è infatti concluso con 10,4 casi sospetti di influenza su 1’000 consulenze. Ciò corrisponde a un’incidenza di 37 casi (40 in Ticino) su 100’000 abitanti. Non è quindi ancora stato raggiunto il valore soglia per un’epidemia che è di 69 casi sospetti su 100’000 persone.

Al momento la situazione è in linea con quella della scorsa stagione. Ma non con l’inverno 2017/18, quando l’epidemia di influenza era scoppiata già a metà dicembre.