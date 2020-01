Si ruppe il femore durante lo sbarco, Lufthansa lo risarcisce

ASCONA - Il suo viaggio da sogno - una crociera da Buenos Aires a Rio di Janeiro - si era trasformato in un incubo. Ma la conciliazione avvenuta davanti alla Pretura di Locarno gli ha fatto tornare il sorriso. Giuliano Mantegazzi e Lufthansa hanno raggiunto un accordo sul risarcimento per l'incidente avvenuto nel gennaio del 2018, quando il ticinese era inciampato rovinosamente all’interno del manicotto di sbarco, fratturandosi il femore. «Il giorno dopo l'udienza avevo già i soldi in banca», racconta soddisfatto il 66enne di Ascona.

Ogni compagnia aerea è ritenuta responsabile se l’infortunio ha luogo durante il volo o nel corso delle operazioni d'imbarco e di sbarco. E visto che in questo caso l'incidente è avvenuto nel tunnel che porta all'interno dell'aeroporto di Buenos Aires, tocca a Lufthansa pagare i relativi danni e le spese mediche.

Mantegazzi - ricordiamo - aveva impattato contro un raccordo in alluminio a causa di un tappetino di plastica mal posizionato. Ma Lufthansa si era in un primo momento opposta alle pretese di risarcimento del 66enne. Il caso era così sbarcato davanti al pretore. «Alla fine l'hanno voluto far passare come un aiuto nei miei confronti e non come un'assunzione di responsabilità per non creare un precedente. Ma l'importante è che io abbia ottenuto il risarcimento», ha commentato l'asconese.

Un lieto fine quindi, anche perché della frattura alla gamba, oggi, le conseguenze sono limitate. E questo - ci tiene a sottolineare Mantegazzi - per merito del medico che l'ha operato a Buenos Aires, Carlos Sancineto: «Una persona meravigliosa. Persone come lui meritano il nostro grazie».