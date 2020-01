Daisy sfida il congelamento per aiutare un mondo fragile

VANCOUVER - Daisy Gilardini, originaria di Montagnola, è considerata una fuoriclasse nel suo genere, tanto che è capace di aspettare per oltre 100 ore ad una temperatura tra -30 e -50 per immortalare i suoi protagonisti, gli orsi polari, che escono dalle tane di maternità con i loro cuccioli.

Dove nasce questa passione?

«Mia madre Claudine mi ha insegnato a rispettare e amare la natura e la fauna selvatica. Ricordo che uno dei miei compiti dopo la scuola era quello di andare dal mio vicino a prendere il latte appena munto. A volte bevevo il latte direttamente dalla mucca».

E gli animali sono ancora al centro della sua vita.

«Conoscere i propri soggetti, oltre all'ecosistema in cui vivono, è fondamentale per poter anticipare i comportamenti e cogliere l'azione al momento giusto. Trascorrere molto tempo con gli animali ti dà l'opportunità di trovare ogni volta qualcosa di nuovo e diverso».

Il freddo polare è un pericolo?

«Direi una sfida. Il freddo estremo è un'insidia sia per la mia attrezzatura che per il mio corpo. Prima di tutto bisogna prendersi cura di se stessi per non congelare. Ho già lavorato a -53 gradi e ogni errore può essere fatale, nel 2009 al Polo Nord avevo rischiato la vita andando in ipotermia durante una spedizione con gli sci».

L'Antartide. Cosa c'è di così incantevole in questa regione?

«È il continente più freddo, secco e ventoso del mondo. Penso sempre all'Antartide come a un pianeta sul nostro pianeta. Sembra che tutto si sia fermato al momento della creazione. Tutto è in armonia, incontaminato e puro, probabilmente perché nessun uomo lo ha mai colonizzato. È uno dei pochi luoghi al mondo dove gli animali non hanno paura di noi, dove i pinguini si avvicinano, dove le foche vogliono giocare con te e gli uccelli non volano via».

Cosa le trasmette di personale?

«Ho cercato più volte di capire questa irresistibile attrazione per le regioni polari, che definirei quasi una dipendenza o un'ossessione. Queste avventure estreme mi trasportano fuori dal mio mondo ordinario e mi conducono in un viaggio alla scoperta di me stessa. L'Antartide è la mia pillola magica per rigenerarmi e ringiovanire».

Un'immersione totale che coinvolge pure decine di milioni di ammiratori che la seguono sui vari social.

«Mi sento naturalmente gratificata. Un lavoro non può essere svolto senza preparazione tecnica e passione. Inoltre ci vogliono pazienza e perseveranza. Per non dimenticare l'impegno e la fiducia».

Quali sono le immagini che le stanno più a cuore?

«Negli ultimi due decenni ho concentrato tutti i miei sforzi fotografici su due corpi di lavoro: le regioni polari e gli orsi nordamericani. La fotografia è uno strumento estremamente potente per trasmettere messaggi. È l'unica lingua universale, compresa da tutti, indipendentemente dal paese di provenienza, dalla lingua e dal livello di istruzione».

E l'avvenimento più importante che non ha ancora raccontato?

«La storia di come l'umanità è riuscita a salvare il nostro pianeta».

Un'avventura partita dal peluche di una foca

«Avevo solo quattro anni quando ho ricevuto un peluche di foca. Mia madre mi spiegò che quell'animale proveniva da un luogo molto freddo e che viveva sopra e sotto il ghiaccio polare. Rimasi ipnotizzata e sognai che un giorno sarei stata in grado di vedere le foche nel loro ambiente naturale». Nata il 3 ottobre 1968 a Sorengo e trasferitasi in Canada nel 2008, dove ha incontrato David (diventato suo marito), Daisy Gilardini ha passato più di 20 anni a fotografare le regioni polari. Le sue immagini sono state pubblicate, tra gli altri, da National Geographic e WWF.

«Sono cresciuta con l'idea di fare la veterinaria, ma ho finito per diventare un'esperta in finanza e contabilità. Mi ci sono voluti sette anni di risparmi per realizzare il sogno della mia infanzia di vedere le foche nel loro habitat naturale, ma ci sono arrivata. Nel 1997 ho intrapreso la mia prima spedizione in Antartide, un viaggio che mi ha cambiato completamente la vita». Daisy è ambasciatrice Greenpeace per l'Antartide: «La responsabilità di noi fotografi naturalisti è quella di dare visibilità a luoghi e specie a rischio. Il nostro compito è quello di essere portavoci di Madre Natura».

