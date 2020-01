La Befana arriva con il sole

LUGANO - Una perturbazione attraverserà entro domani mattina la Svizzera. Ma in Ticino non c'è da temere: alle nostre latitudini non si assisterà a particolari sconvolgimenti meteorologici, anzi.

Stando alle previsioni di Meteo Svizzera, infatti, non sarà solo il weekend a essere caratterizzato da un bel tempo, soleggiato e limpido, ma anche il lunedì dell'Epifania.

In particolar modo, nella giornata di sabato, sono attese temperature decisamente miti per la stagione. I meteorologi di Locarno Monti stimano per domani un picco di circa 14 gradi nella fascia più calda della giornata. Ma saranno alte anche le minime, che a basse quote potrebbero raggiungere i 4 gradi.

Un ritorno a temperature più consone per la stagione si avrà nei giorni a seguire, con un lento ma graduale calo delle temperature (per domenica sono previsti massimo 11 gradi che diventano 8 il lunedì).

La giornata peggiore potrebbe essere invece quella odierna, che dovrebbe essere caratterizzata da nuvolosità alta estesa e poco sole. Ma, considerata la stagione, non c'è di che lamentarsi.