Se le multe le fa il sindaco

SAN FERMO - Se l’auto è in divieto di sosta o se si commette un’altra infrazione… alla multa ci pensa il sindaco, che soltanto quest’anno ne ha comminate oltre quattrocento. Succede a San Fermo, località in provincia di Como a un paio di chilometri dalla frontiera.

Lui si chiama Pierluigi Mascetti. E lo può fare, perché oltre a essere sindaco è a capo della polizia locale, come racconta oggi il quotidiano La Provincia di Como. Per questo, si aggira per le strade della località comasca con palmare e stampante portatile. Pronto a entrare in azione.

Quest’anno quasi la metà dei sessantamila euro di incassi previsti per le sanzioni li ha garantiti il sindaco. «Se c’è una regola va rispettata e se c’è una regola che tutela le persone più deboli va rispettata anche di più» sono le sue parole, riportate dal quotidiano.

La multa più salata è andata a un automobilista che effettuò un sorpasso oltre lo spartitraffico. L’episodio fu approfondito dalle autorità locali, sfociando in una sanzione non solo per la manovra azzardata ma anche per altre infrazioni: eccesso di velocità in centro abitato, in ora notturna e in prossimità delle strisce pedonali.