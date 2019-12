Nez Rouge si prepara alla notte più “calda”

LUGANO - Tutto è pronto per l'ultimo dell'anno. Proprio per questo la sezione ticinese di Ney Rouge si sta preparando per la notte più lunga e calda. Almeno «a livello di interventi», come riferisce il presidente René Grossi.

Sistemato il problema equipaggi, tra oggi e domani il comitato ultimerà i preparativi e tutto quello che serve per essere sul posto, una volta chiamati, il prima possibile.

L'attesa minima di circa 20-30 minuti - è il caso di ricordarlo - è comunque necessaria, vista l'ubicazione a Rivera della centrale operativa.

Il servizio, in ogni caso, è totalmente anonimo e rispettoso della privacy di chi lo richiede. La sezione copre il territorio da San Bernardino a Bosco Gurin come anche da Chiasso ad Airolo.

Quindi, per qualsiasi motivo dopo i festeggiamenti del 31 Dicembre non ve la sentiate più di guidare fino a casa, potete comporre lo 0800 802 208 e usufruire di un passaggio sicuro.