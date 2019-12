«Ma quanto è pignolo Checco Zalone?»

MALINDI – C’è un po’ di Ticino in “Tolo Tolo”, il nuovo cinepanettone italiano interpretato e diretto da Checco Zalone. La pellicola, che approderà presto nelle sale, è stata girata in Kenya, dalle parti di Malindi. Dove opera l’associazione “Amici del Kenya” co fondata 13 anni fa dal 52enne Fabio Stefanini, residente a Locarno. Proprio lui è finito casualmente nel cast. «Come comparsa, o poco più. Ma è stato comunque davvero divertente».

Lo strano incontro – Il film parla di immigrazione. Ed è stato girato nella prima parte del 2019. «Tutto è accaduto in fretta. Eravamo ancora nel 2018. Stavo accompagnando, anche un po' controvoglia, due amici a una cena, a Malindi. Nel ristorante White Elephant dell'artista Armando Tanzini. A un certo punto si presenta un certo Antonio De Feo, dicendo che sta lavorando per il nuovo film di Checco Zalone. Io gli replico “Ah sì, e io sono l'Uomo Ragno”. Solo più tardi capisco che è serio e che sta cercando interpreti per delle piccole parti».

Abbronzatissimo – Stefanini nel frattempo torna in Svizzera. E quando riceve la convocazione per il provino gli indicano, come unico requisito, di presentarsi abbronzatissimo. «In Svizzera era inverno. Mi sono dovuto infilare in un solarium per la prima volta nella mia vita».

Il perfezionista – Il 12 gennaio 2019, il 52enne di Locarno si trova di fronte Checco Zalone. E tra i due scatta la scintilla. «Vengo arruolato. E mi tocca fare la parte del ricco milanese che acquista e vende terreni. Ho vissuto un’esperienza emozionante, al fianco di attori in gamba come Barbara Bouchet. E ho capito quanto stress possa esserci dietro una pellicola del genere. Senza contare la pignoleria di Zalone. Perfezionista all’inverosimile. Ci è capitato di girare una scena 27 volte».

Checco adotta un bambino? – Tra i protagonisti del film, anche un bimbo di Mambrui, località legata ad Hassan Juma Hassan, detto “Lollo”. «Il mio braccio destro in Amici del Kenya». Ebbene, voci ufficiose riportano che Zalone sosterrà la formazione e le spese di questo ragazzino fino all’università. Chapeau.

Fabio Stefanini