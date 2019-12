«Il cenone altrove è baldoria, da noi si gusta la compagnia»

MASSAGNO - Guerino Coldesina, cuoco di fama internazionale, ci parla di uno dei momenti più attesi a livello mondiale per lo scambio d'auguri.

Qual è il significato del cenone di San Silvestro?

«Il termine “cenone” non vuole dire assolutamente “grande cena” o addirittura “abbuffata”. Per me il messaggio principale che deve passare è “cena fra tutti”, amici e non. Perché tutti si preparano ad entrare insieme nel nuovo anno».

La tendenza, in generale, dei ristoratori è quella di dare il meglio proprio in questa circostanza. Concorda?

«Io do poca importanza al contenuto del piatto in occasione dell'ultimo dell'anno, che rimane speciale, ma è innegabile che tutti cercano di fare il miglior menù per San Silvestro».

Di quanto aumenta lo stress?

«Per me la preparazione della cena non è un superlavoro, in cucina tutto si svolge come al solito. La cura della tavola e dell'ambiente, la musica e tutti i dettagli sono fonte di preoccupazione per un ristoratore, perché vanno pianificati tempo prima e spesso dipendono da fattori esterni come la meteo o i permessi di apertura notturna».

Il rischio è alto...

«Senza dubbio. Gli investimenti per una serata del genere sono straordinari e si può perdere tutto. Questo è il vero stress».

Quanto si spende per un cenone?

«I prezzi oscillano tra i 100 e i 900 franchi. I costi non sono determinati dal cibo, piuttosto dalle decorazioni, dalla musica, dal locale e dall'ambiente in generale. C'è da calcolare anche un lieve aumento del prezzo delle bibite, ma il cliente non ha assolutamente l'obbligo di ubriacarsi».

Cosa consiglia ai clienti nella scelta di un locale?

«I costi vanno sempre tenuti in considerazione, ma sono gli orari di chiusura a fare la differenza. Normalmente, certi locali a cinque stelle chiudono poco dopo la mezzanotte, mentre altri esercizi pubblici prolungano addirittura dalle tre fino all'alba, senza supplementi. Credo che per l'ultima serata dell'anno non ci debbano essere orari, il cliente ha diritto a divertirsi fino a decidere lui quando vuole tornarsene a casa».

Lei ha lavorato all'estero con successo. Quali San Silvestro l'hanno colpita?

«In Asia sono più sfiziosi dei nostri, ma anche negli Stati Uniti sono imponenti. Per non parlare della Svizzera interna, dove la baldoria è totale, quasi in un clima carnevalesco. A me non piace tanto, ma un cuoco dove adattarsi a qualsiasi situazione».

Si opta per il cenone a casa per un motivo di costi?

«Non credo. Anche la spesa privata ha un prezzo non indifferente e c'è chi mi racconta di sprechi per aver calcolato male le quantità. San Silvestro a casa predilige l'intimità, non il borsello».

Guerino Coldesina è un nonno felice, i suoi due nipotini riempiono di gioia questa festa. Con quali sentimenti si appresta ad entrare nel 2020?

«Ismaele e Leonardo sono una ricchezza talmente grande che conquista ogni giorno un nonno innamorato di questo legame speciale. Forse sorpassano anche i già profondi sentimenti che si provano per i figli. Saranno 70 anni di felicità quelli che festeggerò l'anno prossimo».

«Il menù cambia, ma lo zampone resta il clou»

La sua cucina è conosciuta ovunque, la sua famiglia ha lavorato per il facoltoso barone inglese Aldred Charles de Rothschild, amico intimo del re Edoardo VII del Regno Unito. Guerino Coldesina è l'ambasciatore delle specialità svizzere in Asia e nel resto del mondo, dove è sbarcato giovanissimo. Il “cuoco volante”, alla soglia dei 70 anni, continua a conquistare i palati con i suoi piatti, che lo fanno ancora oggi uno dei professionisti più richiesti nel panorama internazionale. «Sono spinto da una grande passione, il lavoro della ristorazione richiede soprattutto amore per chi sceglie di condividere con te un momento fondamentale della giornata: stare a tavola». Il cenone di San Silvestro rappresenta l'eccellenza di questo momento e Guerino Coldesina è pronto a stupire per un nuovo anno: «Cambio sempre il mio menù, ma non lo spirito. Il piatto basilare resta lo zampone (o il cotechino) con le lenticchie, servito a mezzanotte, quando c'è il piacere di stringersi tutti la mano, anche fra sconosciuti».

Foto Romano Pezzani