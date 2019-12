Ecco come sarà l’ultimo weekend del decennio

LOCARNO - Anche quest’anno, il Natale non è stato incorniciato da un tempo particolarmente invernale. Cielo terso, sole e colonnine ben sopra i 10 gradi - con la complicità di una lieve tendenza favonica - hanno nuovamente avuto la meglio su quello che tradizionalmente dovrebbe essere il “clima” natalizio alle nostre latitudini. E il programma per il fine settimana in arrivo, l’ultimo dell’anno (e del decennio), non sembra riservare particolari sorprese in questo senso.

Anche le giornate del weekend si annunciano infatti ricche di sole, anche se con qualche grado in meno rispetto a quelli fatti registrare negli ultimi giorni, con le massime che domenica potrebbero scendere fino a 6 gradi e le minime attorno allo zero tra la fine della settimana e l’inizio della prossima.

Natale caldo… ma quanto? - Tornando per un attimo allo scorso 25 dicembre, le temperature registrate dalle stazioni di misura di Lugano e Locarno sono degne dei libri di storia. Se i 15,9° registrati a Locarno-Monti si piazzano al 4° posto (a pari merito con il 1936) fra le giornate di Natale più calde, i 16.7° raggiunti sul Ceresio sono da secondo gradino del podio, superati solamente dai 18.4° del lontano 1941.