AAA Cercansi volontari per Nez Rouge

MONTECENERI - Festeggiare senza preoccuparsi di doversi poi mettere al volante per rientrare a casa: sono sempre di più le persone che si rivolgono a Nez Rouge, l'associazione che assiste i conducenti che non se la sentono di guidare. E l'associazione si sta preparando per la notte di San Silvestro, quando a mezzanotte si stapperanno gli spumanti per brindare al nuovo anno.

Per rinforzare le squadre che saranno attive nella notte di San Silvestro, Nez Rouge lancia quindi un appello per trovare ancora una quindicina di volontari: si cercano persone disposte a dare la loro disponibilità per entrare in servizio dalle 24 alle 6 del mattino, con partenza dalla centrale operativa di Rivera presso la locale Protezione civile (con ritrovo al più tardi alle 22).

Il volontario che si mette a disposizione ha tre possibilità: guidare la propria macchina, guidare la macchina dell'utente oppure fare l'accompagnatore. «Non abbiamo un vero e proprio volontario tipo, l'importante è che al volontario piaccia guidare di notte e stare in compagnia» spiega il presidente René Grossi, ricordando che durante questo mese le richieste a Nez Rouge Ticino sono aumentate del 2%.

Gli interessati sono invitati a mandare una mail a info@nezrougeticino.ch o a chiamare lo 079.740.00.41.