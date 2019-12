Ghisletta aggredito mentre raccoglie firme contro l'aeroporto, poi le scuse

LUGANO - Stava raccogliendo firme contro il credito per l'aeroporto in pensilina quando è stato aggredito da un passante. A raccontarlo è lo stesso Raoul Ghisletta, che parla di un «piccolo miracolo di Natale». Quell'aggressione, infatti, si è conclusa nel migliore dei modi, con un caffè, le scuse e gli auguri per le feste.

Tutto è accaduto ieri, 23 dicembre. "Un signore" inveisce contro il consigliere comunale socialista e chiede insistentemente a chi appone il suo nome sul foglio se è a conoscenza di quello che sta firmando. «Mostro il referendum a una signora di Massagno. Questa volta il passante irrompe in modo scomposto e il risultato della sua spinta è che i miei occhiali volano per due metri. Li raccolgo e inveisco anch’io, rimproverandogli di avermi rotto gli occhiali».

Questa mattina Ghisletta si è recato al comando della polizia cantonale di via Bossi per presentare denuncia. Nel corso della mattina, di nuovo in pensilina per raccogliere altre firme, viene avvicinato dall'uomo che si era reso protagonista dell'aggressione. «Mi parla e si scusa profondamente, dicendomi che non aveva mai fatto una cosa del genere in vita sua. Pensa di essere stato fuori di sé, forse perché conosceva delle persone impiegate all’aeroporto, e mi invita a bere un caffè». Il presidente del Partito socialista di Lugano si dice «sconvolto ed emozionato», come il suo interlocutore.

Il signore confessa di non avere dormito bene la notte, racconta dei momenti difficili della sua vita, nel lavoro e in famiglia. È attivo nel volontariato, ha studiato e conosce la situazione economica luganese. «Mi viene anche da piangere al bar, quando parlo con lui di quanto successo», scrive Ghisletta.

I due si recano insieme al negozio di occhiali per quantificare il danno subito. Poi, dopo una chiacchierata, si salutano scambiandosi gli auguri.

Il consigliere comunale è commosso e giunge a una conclusione: «Il peso che sentivo prima non c’è più. La riconciliazione diretta ha funzionato. È accaduto un piccolo miracolo di Natale».