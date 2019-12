Il lusso vola alto… più alto insomma dei precetti esecutivi

AGNO - Anche l’aviazione di lusso soffre a contatto con l’aeroporto luganese? A sollevare l’interrogativo è l’odierno Foglio Ufficiale che informa su due precetti esecutivi nei confronti della Air-Dynamic Sa, azienda specializzata nei voli con elicotteri e jet, basata ad Agno. Due precetti, per importi tutto sommato contenuti, ma emessi dal Comune di Agno (per la cifra di 9’396 franchi) e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS di Bellinzona (per 4’613 franchi).

Clientela molto VIP - Cifre, come detto modeste, per un società che sul proprio sito cala l’asso di una clientela ampia e molto VIP: «Che si tratti di vacanze o affari - si legge nella loro presentazione online - star di Hollywood come Gwyneth Paltrow o il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sono nostri clienti, così come artisti famosi quali Michael Bublè o Elton John hanno viaggiato con noi».

Solo «un equivoco» - Il richiamo lanciato dal FU viene quindi smorzato dai diretti interessati che sono attivi in Ticino dal 2011: «Facciamo noi brutta figura, quando dovrebbe essere il contrario - spiega con voce pacata la direttrice commerciale di Air-Dynamic raggiunta da Tio/20Minuti -. È solo un equivoco innescato dal fatto che pagavamo due volte, sia ad Agno che a Locarno, dove nei primi cinque anni si trovava la nostra sede legale. Quindi nessuna difficoltà, siamo in procinto di chiudere la vertenza. Pagheremo questi soldi che poi ci dovranno restituire. Non vogliamo complicazioni».

Un’annata positiva - A comprova di una situazione senza turbolenze la direttrice commerciale parla di «un’annata molto positiva» ad Agno dove Air-Dynamic vola con un aereo PC-12: «I nostri sono voli privati e quindi non possiamo applicare prezzi molto “politici”. Ma con mille franchi un passeggero può fare andata e ritorno da Ginevra». Con l’avvertenza che per levarsi in volo occorrono 4-5 paganti. Che di questi tempi ad Agno fanno comunque traffico.