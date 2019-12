Nez Rouge parte in quarta: «Sempre più persone chiedono di noi»

LUGANO - Nez Rouge ingrana la marcia. Mentre a livello svizzero si registra una flessione del servizio, rivolto a chi non si sente nelle condizioni adatte per mettersi alla guida durante le feste, in Ticino aumentano le persone che chiedono questo tipo di aiuto, gratuito e anonimo.

Il successo ticinese di NeZ Rouge non può che essere accolto con piacere dal suo presidente della sezione ticinese, Renèe Grossi: «Tutte le persone che non se la sentono di portare a casa il proprio veicolo possono fare capo al nostro servizio, tutti i venerdì e sabato di dicembre, dalle 22 alle 2 e il 31 dicembre da mezzanotte alle 6», spiega ai microfoni di Radio Ticino.

Proprio questo successo richiede, di conseguenza un maggior impegno: «Siamo alla ricerca di volontari per il 31 dicembre. Chi fosse interessato può trovare tutti i dati sul nostro sito».

La partenza, quest'anno è positiva: «È iniziata bene. Abbiamo registrato un piccolo aumento rispetto agli altri anni. I nostri dati sono in controtendenza rispetto alle altre sezioni svizzere. Calcoliamo un 2% di richieste in più rispetto agli altri anni, mentre le altre sezioni svizzere hanno registrato una flessione del 3/4% rispetto all'anno precedente. Cosa vuol dire? Che Anche in Ticino Nez Rouge si sta affermando».