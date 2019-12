Progetto viario, un ricorso blocca tutto

ASCONA - Il ricorso da parte di un privato ha bloccato l’intero iter procedurale e impedisce di continuare con l’edificazione del previsto nodo intermodale di via Ferrera.

Con la riorganizzazione del servizio pubblico del Locarnese che dovrebbe terminare entro la fine del 2020, sono previsti diversi cambiamenti anche nel Comune di Ascona. In particolare verranno ottimizzati l’assetto viario e il collegamento diretto con Locarno. Sarà anche raddoppiata la cadenza dei bus negli orari di punta.

Malgrado gli sforzi per portare a termine il progetto in maniera ottimale, il Comune di Ascona non potrà però procedere con i lavori a causa di un ricorso presentato da un privato cittadino. Ricorso che è tuttora pendente, nonostante le rassicurazioni fornite da parte del Municipio, sia sulla correttezza, sia sull’importanza di questo progetto.

Pedoni e ciclisti in pericolo - La mancata attuazione del nodo d'interscambio con la bretella verso il nuovo ponte della Maggia, sottolinea il Municipio in una nota stampa, porterà a disagi nella viabilità e a potenziali pericoli per pedoni e ciclisti. In particolare il percorso casa-scuola degli allievi delle scuole medie e del liceo si incrocerà con la corsia del bus.

Una situazione potenzialmente critica che, per l'esecutivo cittadino, non si sarebbe verificato se i lavori del ponte sulla Maggia e del nodo di interscambio fossero stati avviati in contemporanea, in modo da terminare con il nuovo assetto viario completo, nel dicembre 2020.

In conclusione, il Municipio informa di aver effettuato tutti i passi necessari per gestire i lavori nel migliore dei modi «ed evitare potenziali problemi, che il pendente ricorso sta creando».