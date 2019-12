Tregua natalizia: settimana di sole in arrivo

LUGANO - È una tregua natalizia, quella che sembra volerci offrire questo strano inverno dicembrino. Dopo una fase decisamente umida, una parentesi asciutta caratterizzerà i prossimi giorni (compresa la pausa di Natale e S.Stefano) almeno per parte del Ticino. Lungo le Alpi e in Engadina, invece, anche la settimana in arrivo sarà probabilmente caratterizzata da nevicate che scenderanno fino agli 800 metri.

A basse quote - stando alle previsioni di Meteo Svizzera - avremo temperature minime tra i 2 e i 6 gradi e massime anche molto elevate per la stagione, in grado di toccare fino a 16 gradi.

Insomma, un caldo Natale, per certi versi. Caldo e abbastanza soleggiato nonostante qualche annuvolamento.