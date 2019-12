Il Natale accende le auto d'epoca

CAMORINO - In quel di Camprino i fratelli Jupa sono noti per la loro passione per le auto d'epoca, ma anche per gli addobbi con i quali, nel periodo natalizio, usano adornare auto storiche con le quali riescono sempre a impressionare chi passa da quelle parti.

Ed eccole, anche quest'anno, le auto con le loro livree scintillanti, illuminarsi ancor di più grazie a file di led, ed accendere così la magia del Natale.

lettore tio/20minuti