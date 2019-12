Moncucco, Dell'Ambrogio al posto di Baranzini

LUGANO - Il Consiglio di Amministrazione della Clinica Luganese Moncucco SA comunica che, con la prossima Assemblea generale ordinaria del 28 aprile 2020, vi sarà un passaggio delle consegne alla presidenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Quale successore del Dr. Mauro Baranzini, membro del Consiglio da otto anni e Presidente da quattro, subentrerà infatti il Dr. Mauro Dell’Ambrogio, già Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione presso il Dipartimento federale dell'economia.

Le azioniste e il Consiglio di Amministrazione esprimono grande riconoscenza e stima nei confronti del Professor Baranzini, che ha messo a disposizione della Clinica il suo prestigio personale durante tutti questi anni: «Mauro Baranzini ha dato un importante contributo allo sviluppo e alla crescita qualitativa e quantitativa della Clinica e al suo riconoscimento, anche a livello nazionale, quale istituto ospedaliero di eccellenza, particolarmente attento alla qualità e alla economicità delle cure» si legge nel comunicato.

Inoltre, nel quadriennio 2016-2020, la presidenza di Mauro Baranzini ha assicurato la continuità e lo sviluppo dell’attività della Clinica Luganese Moncucco nella delicata fase di transizione della proprietà dalla Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata di Como alle due Fondazioni ticinesi Praxedis e Fondation Assistance Internationale - FAI, mantenendo la vocazione originaria della Clinica e il suo carattere non profit.

La Clinica, che l’anno prossimo festeggerà i suoi 120 anni di esistenza, continuerà la sua attività con la presidenza del Dr. Mauro Dell’Amborgio nel solco dei suoi valori fondanti, stabiliti dalla Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata e voluti dalla loro fondatrice, declinati all’interno di una gestione efficace, efficiente e moderna, altresì caratterizzata dai continui investimenti per la qualità delle cure e dalla grande attenzione rivolta ai pazienti.

La Clinica Luganese Moncucco, con circa 200 letti e più di 7'600 pazienti ospedalizzati all’anno, rappresenta una solida realtà, oltre che un elemento di continuità e tradizione del panorama sanitario ticinese. La Clinica, struttura privata gestita secondo i principi del non profit, è oggi il secondo istituto sanitario ticinese in termini di posti letto e la prima struttura privata del Cantone per dimensioni e attività sanitaria.

Presso la Clinica sono presenti sei Centri di competenza: la Chirurgia (tra cui spiccano la chirurgia generale, quella viscerale, l’urologia, l’oftalmologia e l’ORL), la Geriatria, la Medicina interna (con anche i servizi specialistici di cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia, neurologia e pneumologia), l’Oncologia, l’Ortopedia e traumatologia e l’Immunoreumatologia.

Presente in sede anche un reparto di Cure intense.

L’entrata in Clinica è possibile in modo programmato, ad esempio per degli interventi chirurgici, oppure tramite il Pronto Soccorso che nel tempo ha guadagnato importanza grazie alla competenza dello staff medico che garantisce la copertura giornaliera del servizio tra le ore 07:00 e le ore 22:00, 7 giorni su 7.