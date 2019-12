Vento, pioggia e neve. Ticino parzialmente colpito dai disagi

LUGANO - Più che una mappa dei pericoli, quella di Meteo Svizzera sembra una cartina del Risiko. Sì, perché tra allerte più o meno gravi, gran parte della Svizzera sarà interessata nelle prossime ora da venti forti (oltre i 110 km/h), pioggia e nevicate.

Il Ticino, fortunatamente, sembra in qualche modo protetto, soprattutto dai forti venti che non dovrebbero destare preoccupazione alcuna. Un'allerta di livello 3 (quindi marcato) è stata diramata tuttavia per la parte alta del Cantone (Bellinzonese escluso). Qui sono attesi accumuli di neve fino a 25 centimetri sopra i 1400 metri e fino agli 80 centimetri sopra i 2000 metri.

Pioggia, invece, è attesa per il resto del Cantone dal Bellinzonese in giù. L'allerta, qui, è moderata (livello 2), con attesi fino a 100 millimetri di acqua. L'invito a prestare attenzione è valido fino alle prime ore di sabato. Il weekend, insomma, dovrebbe essere salvo e persino "caldo" per la stagione.