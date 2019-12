Passalia attacca duramente Ris: «Voleva proporci un progetto di cui non sapevamo nulla»

ASCONA – «Michela Ris voleva farci accettare un progetto di cui non sapevamo nulla». Il consigliere comunale di Ascona Marco Passalia non ha digerito le dichiarazioni a Tio/ 20 Minuti della municipale. La capo del Dicastero finanze e cultura, dopo il successo della Cracking Art nel 2019, era intenzionata a portare nella località verbanese le opere dell'artista italiano Michelangelo Pistoletto. Preventivo: 60.000 franchi. Il progetto è stato affossato lunedì sera dal consiglio comunale. E Ris si è sfogata sostenendo che ad Ascona non si vuole investire nella cultura.

La versione di Passalia – Frasi che hanno fatto imbestialire Passalia. «E non solo me – sostiene lui –. Ci chiedono di fare risparmi sulle persone più deboli e poi dovremmo approvare un progetto culturale da 60.000 franchi di cui non ci è stato spiegato assolutamente niente? Perché avremmo dovuto accettare? Lo scorso anno Michela Ris ha avuto una bella idea. Ha portato la Cracking Art ad Ascona. Ma aveva detto che si sarebbe trattato di un'operazione "una tantum". E soprattutto ci aveva spiegato bene di cosa si trattava, con un certo anticipo».

La replica di Ris – Michela Ris non ci sta. E rimanda le critiche al mittente. «Sono tutte scuse. Anche per le altre mostre non sono mai stati spiegati dettagli in anteprima. Io il programma di massima l'ho spiegato in consiglio comunale. E ho anche spiegato chi era l'artista in questione. E che col suo "Terzo Paradiso" avrebbe coinvolto Borgo e Monte Verità. Ho già perso troppo tempo per questa storia. Probabilmente avrebbero bocciato a priori ogni mia proposta. Per caso questa gente sa già qual è il programma esatto delle Settimane Musicali o del Jazz Ascona? No di certo. Eppure, per queste manifestazioni hanno votato positivamente...»