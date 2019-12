L'utilità dell'albero non finisce dopo il Natale

LOCARNO - La posa di alberelli natalizi sul fondo del lago, subito dopo le feste, è una consuetudine importante per creare letti per il fregolo del pesce persico, come anche adeguati rifugi per varie specie dagli attacchi dei predatori. Il Comune di Locarno, in collaborazione con la Società Sant’Andrea Unione pescatori, con la Società di pesca Locarnese e con i sub volontari ha organizzato anche quest’anno la raccolta degli alberelli di Natale nel piazzale davanti alla sede Canottieri nei pressi del Lido a Locarno.

La raccolta è limitata nel tempo ed è indirizzata unicamente ai residenti della Città di Locarno: si potrà depositare il proprio alberello esausto e privo di ogni addobbo natalizio nei cassoni appositamente posizionati, da lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 09.00 fino a venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 12.00. Per poter depositare il proprio alberello è necessario presentare, su richiesta del personale di servizio, la tessera ECOCARD, che è stata distribuita a tutti i fuochi della Città. Saranno organizzati dei controlli onde evitare abusi e depositi selvaggi.