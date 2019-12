Gli artigiani si distanziano: «Polemiche sterili e inutili teatrini»

LUGANO - L’Associazione Artigiani del Ticino (Ar-Ti), fruitrice per due settimane del villaggio natalizio di Lugano, si distanzia nettamente dalla dura presa di posizione dell'Associazione Mercanti Itineranti della Svizzera Italiana (AMISI). Un'associazione che oltre ad essere «sconosciuta», per gli artigiani sarebbe casomai rappresentativa di una stretta minoranza dei commercianti ambulanti.

Prezzo «più che onesto» - L’Ar-Ti, associazione nata a Lugano nel 2009, da un decennio promuove l’artigianato nelle grandi fiere e nelle occasioni più importanti. E della loro esperienza il prezzo per l'affitto delle casette, se rapportato ad altre realtà, viene giudicato «più che onesto». Facendo due conti, l'associazione investe circa 3500 franchi (per tre casette più spazi esterni) sull'arco di due settimane. L’affitto di una casetta risulta quindi di 50 fr. al giorno, mentre una bancarella ad Ascona di franchi ne costa 80 e per piazzare un gazebo a Locarno si spendono 90 franchi.

Casette «moderne e pratiche» - Nel nuovo villaggio natalizio di Piazza Manzoni, le strutture vengono inoltre considerate «moderne e pratiche, meglio di tante casette che vengono offerte su altre piazze», anche se, ammettono gli artigiani, «alcuni limiti si palesano con determinate condizioni meteo». «Ma - sottolineano in un comunicato - per rispetto degli espositori che si attengono agli orari e dei visitatori che sfidando l’acqua passano per una visita, le regole vanno rispettate».

«Inutili teatrini» - Insomma, i battibecchi tra alcuni espositori e l’organizzazione sono per l'Associazione Artigiani del Ticino «polemiche sterili e inutili teatrini che nulla portano al clima generale del villaggio e che riguardavano più che altro l’occupazione esterna (e irregolare a nostro modo di vedere) con la propria merce». Aggiungendo che su diverse piazze sono sempre le stesse persone a creare malumori e polemiche «mostrando incapacità ad adattarsi alle regole che invece la maggioranza dimostra di riuscire a seguire».