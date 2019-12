A2 Melide-Gentilino: si rimuove il cantiere

LUGANO - Viene rimosso in questi giorni il cantiere dal tratto autostradale dell’A2 compreso tra Melide e Gentilino. La sospensione dei lavori per la pausa invernale - riferisce l'Ustra - si rende necessaria per favorire gli eventuali interventi di rimozione del ghiaccio e sgombero neve.

A partire dalla prossima settimana, in autostrada sarà quindi ripristinata la normale conduzione del traffico. A gennaio le attività di cantiere proseguiranno comunque al di fuori della carreggiata.

Il cantiere in autostrada riprenderà nel 2020, nel corso del mese di marzo, quando verrà dato avvio ai lavori principali sulla carreggiata Nord-Sud. In questa fase, oltre al risanamento dei manufatti - tracciati, sottopassi e muri di sostegno - verranno posati i ripari fonici per ridurre le emissioni foniche provocate dall’autostrada. Parallelamente, nella primavera del 2020, inizieranno gli interventi per il rinforzo strutturale del Viadotto Fornaci in direzione Sud-Nord, con la gestione del traffico in base al sistema “3+1”.

Ustra fa sapere che i lavori, ad oggi, si sono svolti nel rispetto dei tempi e dei costi, senza provocare particolari disagi alla viabilità. Si ricorda pure che è attivo il canale Telegram dedicato al cantiere. Per rimanere informati basterà scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Telegram Messenger dall’Apple Store o dal Google Store, e poi unirsi al canale “Cantiere A2 Melide-Gentilino”.

Ustra