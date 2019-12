Tre milioni per l'aeroporto di Lodrino

BELLINZONA - Tre milioni di franchi per il nuovo comparto dell'areoporto di Lodrino. Il Consiglio di Stato ha proposto di concedere un contributo straordinario, per realizzare «una serie di investimenti strategici volti al progresso socio-economico e territoriale del Comune».

Tra questi - si legge in un comunicato odierno del governo - l’acquisizione dei sedimi dell'aeroporto dalla Confederazione: una «premessa indispensabile» per lo sviluppo di un polo regionale dell’aviazione.

In seguito alla conclusione delle trattative tra il Comune e ArmaSuisse, proprietaria dei sedimi, il 12 novembre 2019 il Consiglio comunale di Riviera ha approvato la richiesta di acquisizione in diritto di superficie del sedime su cui sorge l’aeroporto e di concessione del credito necessario per l’acquisto degli stabili e delle infrastrutture.

Nel corso delle trattative il Comune ha espresso la necessità di essere sostenuto finanziariamente dal Cantone per quanto riguarda le opere di ristrutturazione del comparto. In questo contesto il Consiglio di Stato ha licenziato oggi il messaggio per il contributo a sei zeri. Nel comparto dovrebbe essere realizzato, inoltre, un centro di competenza dedicato ai droni.