«Si tenta l'impresa: ce la farete a mangiare tutto questo minestrone?»

BELLINZONA – Antonio Andali, ristoratore del Bellinzonese, non si ferma proprio mai. E ancora una volta scende in piazza in prima persona per la maratona "Ogni Centesimo Conta". L'appuntamento è fissato per giovedì, alle 18, in Piazza del Sole a Bellinzona. «Tenteremo l'impresa – spiega il 39enne –. Prepareremo centinaia di porzioni di minestrone ticinese. La sfida? Venderle tutte. E devolvere tutto l'incasso in beneficenza».

Una cornice meravigliosa – Sarà proprio Andali in persona, che solitamente si occupa di catering, a cucinare il fatidico minestrone. «Useremo solamente verdure del territorio. Tutto si svolgerà in una cornice natalizia fantastica, il "Natale in Città" di Bellinzona. Vogliamo aiutare l'infanzia che soffre in Svizzera».

Un occhio all'ambiente – E poi c'è l'aspetto ecosostenibile. «La gente va sensibilizzata sugli sprechi. Ogni persona dovrà portare un piatto, o una tazza, e un cucchiaio. Sarà anche una cosa divertente. Al resto penseremo noi. L'offerta è libera».

In aiuto dei più piccoli – "Ogni centesimo conta" è la raccolta di fine anno organizzata congiuntamente dalla Catena della Solidarietà e dalla RSI con la partecipazione di Radio Ticino per raccogliere fondi a favore delle persone in difficoltà in Svizzera. Le donazioni raccolte nel quadro dell’edizione 2019 sono destinate ad aiutare i bambini vittime di negligenza, violenza e abusi in famiglia.

Niente paura - Andali infine pone l'accento su un aspetto particolare. «Non abbiate paura del cattivo tempo. "Natale in Città" è munito di calde strutture al coperto che possono ospitare centinaia di persone».