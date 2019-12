Ben 10mila franchi per la Vespa dei sogni

LUGANO - Un centinaio di persone erano presenti questa mattina, nonostante la pioggia, per l'asta dei veicoli appartenenti agli automezzi e macchine dello Stato. Una decina gli interessati alla bellissima Vespa d'epoca, precisamente una GS bianca del '64 in perfette condizioni, forse il pezzo più interessante all'incanto.

Aggiudicarsela, in effetti, non è stato semplice. Numerosi i rilanci che hanno fatto lievitare il prezzo della "nonna" dei moderni scooter. Vecchia sì, ma ancora in forma smagliante.

«Io sono arrivato fino a 3'500, poi mi sono dovuto fermare», racconta uno dei presenti. «Alla fine erano in due che, dai 6'000 franchi circa, hanno continuato con i rilanci». Arrivando alla ragguardevole cifra di 10mila franchi. Tondi tondi.

«Ho provato, ma non pensavo che raggiungesse quel prezzo. Probabilmente oltre il suo valore», ammette l'acquirente mancato, deluso per non aver potuto entrare in possesso del gioiellino firmato Piaggio.

La Vespa non era l'unico oggetto che ci si poteva aggiudicare. Probabilmente era però il più desiderabile. O quantomeno - anche tra Jaguar e Mercedes - quello che, negli anni, ha conservato meglio il suo valore.