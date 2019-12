L'impresa si ferma a Bellinzona, ma è comunque un successo

CHIASSO - 300 chilometri a piedi in poco più di tre giorni. Era questo l'ambizioso obiettivo di Bruno Kraken. Camminare da Berna a Chiasso per raccogliere fondi da destinare all'iniziativa "Ogni centesimo conta". A vincere non è però stata la determinazione (e la follia) del noto animatore della band chiassese Darlàvia, ma la meteo e alcuni problemi fisici. «Avevo un po' di problemi a un ginocchio e in generale a tutto il resto. L'unghia del mignolo della mano destra in compenso sta bene!», ha commentato "il Kraken", che nonostante la stanchezza non ha perso l'umorismo che lo contraddistingue.

E così la sua avventura è terminata questa notte in Piazza del Sole a Bellinzona. Obiettivo non raggiunto? Non proprio... «Da capitale a capitale è poetico lo stesso, per me è comunque un'impresa» sottolinea.

250 chilometri in 63 ore è infatti un risultato non indifferente e per il quale bisogna tirar giù il cappello. Il momento più complicato, come spiegato dal Kraken, è stato nei dintorni di Arth-Goldau, dove ha trovato molto vento: «Lì ho iniziato a sentire la stanchezza vera, ma almeno in Ticino volevo arrivare». Ma, per sua stessa ammissione, difficili sono stati pure i primi due chilometri, dove ha pensato "ma chi me l'ha fatto fare?".

Nonostante il viaggio non sia stato portato a termine fino in fondo, il Kraken ha deciso di riprendere il proprio cammino da Mendrisio per raggiungere, stremato ma comunque soddisfatto, il Murrayfield Pub di Chiasso. Dove fra birra, musica e beneficenza è stato portato comunque in trionfo.

Ti-Press (Elia Bianchi)