Sciarpe e coperte contro il taglio degli alberi

BELLINZONA - Sciarpe e copertine di lana per salvare gli alberi di Viale Stazione a Bellinzona. Si tratta di un’azione notturna promossa dai Verdi della capitale, che sono entrati in azione poche ore prima dell’alba. I tronchi delle piante minacciate (si tratta di oltre cento alberi situati lungo la parte superiore del viale) sono stati avvolti con «coperte colorate, sferruzzate a mano da numerose persone e associazioni sensibili al tema».

Piante mai rimpiazzate - In una rivendicazione recapitata ai media ticinesi, i Verdi denunciano «l’attitudine e la superficialità del Municipio verso il verde urbano e la biodiversità, come testimonia la difficoltà a rimpiazzare le alberature abbattute». A titolo d’esempio nella nota si parla di dieci alberi ultratrentennali tagliati nell’ambito dei lavori di rifacimento dello stadio comunale. E mai sostituite, «nonostante il progetto prevedesse la posa di dodici nuovi alberi».

Il movimento della capitale denuncia anche il trattamento riservato agli alberi della parte bassa del viale, «potati senza cura solo per permettere la posa delle decorazioni natalizie». Piante che ora verserebbero in condizioni tali da non avere mai «la possibilità di crescere sani e forti, e svolgere così una funzione termoregolatrice».

Con la loro azione, i Verdi ribadiscono dunque l’intenzione di battersi perché la Città di Bellinzona «sia in prima linea nella protezione e nella valorizzazione delle proprie alberature». E auspica l’impelmentazione di una strategia del verde urbano. La scorsa estate contro il taglio degli alberi erano inoltre state raccolte 6’500 firme.

Un'altra protesta - Un'altra azione per salvare gli alberi di Viale Stazione aveva avuto luogo lo scorso agosto, quando un gruppo di manifestanti si era seduto all'ombra delle piante. Allora si era attivato il Movimento sciopero per il clima, che aveva ribadito l'importanza del verde all'interno dell'ambiente urbano: «È stato più volte dimostrato come la presenza degli alberi abbia un influsso diretto sulla qualità dell'aria, sulla temperatura percepita e più in generale sul microclima cittadino».

TiPress