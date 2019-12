Ferrari e fucili, nei guai la "gang" di Jonny Hellas

GIUBIASCO - È un volto noto, sulla scena rap ticinese. Jonny Hellas (nome d'arte) 24 anni di Giubiasco, ieri è assurto anche alle cronache giudiziarie: è lui il "trapper" fermato dalla polizia mentre girava un video musicale al centro Luserte di Quartino. Una scena da film poliziesco, immortalata e condivisa con i cellulari da altri giovani presenti sul posto.

Il gruppetto - come riferito ieri da Tio.ch/20minuti - era attrezzato di tutto punto. Armi finte, una Ferrari presa a noleggio, e tanto di troupe ingaggiata per le riprese. Stavano girando una scena in un parcheggio dell'area industriale, quando è scattato il fuori-programma. Massiccio il dispiegamento di forze della Polizia cantonale e delle Guardie di confine.

La Cantonale, contattata, ha confermato di avere fermato tre persone «per accertamenti». Il 24enne giubiaschese è stato rilasciato dopo un interrogatorio, mentre la sua abitazione veniva perquisita. Anche la gang del giovane trapper - composta di 7-8 persone, cameraman compresi - è stata trattenuta e controllata.

«È assurdo, non stavamo facendo niente di male» racconta uno dei giovani presenti. «Il video stava venendo davvero bene, e i poliziotti hanno rovinato tutto». Ammette però che «forse non avvisare le autorità in precedenza è stato un errore».

Il video è stato requisito dagli inquirenti. Così due fucili da softair, utilizzati nelle riprese, e alcuni panetti imballati. Su questi ultimi sono in corso accertamenti, per capire se contengano degli stupefacenti o se si tratti - effettivamente - di fac-simili ad uso puramente filmico. Come spesso accade nel mondo trap, il confine tra realtà e finzione è molto sottile.

screenshot Instagram