A Milano è caccia alle targhe svizzere

MILANO - Divieti di sosta, limiti di velocità, corsie riservate e zone a traffico limitato. Gli svizzeri in trasferta a Milano non rispettano le regole? Così sembrerebbe, a guardare i dati pubblicati nei giorni scorsi dal Comune di Milano sulle multe ad automobilisti stranieri. Le targhe rossocrociate sono le più multate di tutte.

I numeri fanno paura, anche al netto delle targhe "finte", ossia intestate ad automobilisti italiani residenti oltre confine - su cui di recente è scattato un giro di vite con il decreto-Salvini. Nel 2018, riporta il quotidiano Repubblica, nel capoluogo lombardo la maggior parte delle auto straniere multate aveva targa elvetica: le sanzioni sono state 26.377, una cifra "monstre" che vale un quinto del totale.

Le auto svizzere multate sono oltre il doppio di quelle tedesche (12.357), seconde nella classifica. Seguono le targhe francesi (9580) a chiudere il podio. In totale le notifiche sono state 116.654, ma solo una parte - il 46 per cento - sono state pagate dagli automobilisti, per un totale di 5,4 milioni di euro. La maggior parte delle multe è scattata per il mancato rispetto, da parte del veicolo con targa straniera, delle Ztl e delle corsie riservate. Seguono i casi di superamento dei limiti di velocità e i divieti di sosta.